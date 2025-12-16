Назван доход для получения ипотеки в конце года

По её словам, покупка новостроек стала менее выгодной: ставка по ипотеке на первичное жильё снизилась на 2% за год и достигла 18% к декабрю. В то же время кредиты на вторичное жильё подешевели на 5%, а размер обязательного первого взноса сравнялся для обеих категорий. Специалист подчеркнула, что изменения облегчают доступ к вторичному жилью для заёмщиков, которые не могут воспользоваться адресными государственными программами.