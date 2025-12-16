Жителя Московской области будут судить во Владивостоке за неуплату налогов

В Приморском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 48-летний житель Московской области руководил компанией в сфере оптовой торговли автотранспортными средствами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По версии следствия, мужчина, занимая должность генерального директора, занизил налогооблагаемую базу и тем самым не перечислил в бюджет больше 62 миллионов рублей.
Уголовное дело расследовали по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Приморского края Степан Тюкавкин.
Во время расследования арестовали имущество и деньги на сумму более 103 миллионов рублей. Также прокурор потребовал вернуть государству всю сумму неуплаченных налогов. Уголовное дело направили в Советский районный суд Владивостока.