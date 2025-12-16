Прокуратура вернула жительнице Зимы более млн рублей, украденных мошенниками

Зиминская межрайонная прокуратура помогла вернуть деньги местной жительнице, которую обманули телефонные мошенники. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.
— В июне 2024 года 69-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он убедил пенсионерку перевести более 960 тысяч рублей на «безопасный счет». По статье о мошенничестве было заведено уголовное дело, — рассказывают в прокуратуре.
Во время расследования установили, что деньги поступили на счет жителя Новокузнецка. Прокуратура подала в суд иск о взыскании с него суммы неосновательного обогащения и процентов, в общей сложности более 1,1 миллиона рублей, а также об аресте его счетов. Суд требования удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за три дня мошенники обманули жителей Иркутской области на 12 млн рублей.