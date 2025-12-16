Прокуратура вернула жительнице Зимы более млн рублей, украденных мошенниками

Во время расследования установили, что деньги поступили на счет жителя Новокузнецка. Прокуратура подала в суд иск о взыскании с него суммы неосновательного обогащения и процентов, в общей сложности более 1,1 миллиона рублей, а также об аресте его счетов. Суд требования удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле.