В Тюмени утром похолодает до минус 23 градусов: стоит ли ждать актировки

Ранее в Тюмени установились морозы: ночью температура опускалась до минус 23 градусов, в отдельных районах — до минус 39. В регионе действуют правила актированных дней: для учеников 1−4 классов занятия отменяют при минус 30 и ниже или минус 25 при сильном ветре, для 5−11 классов — при минус 40, а также при температуре ниже минус 35. Информацию об отмене уроков публикуют на сайте мэрии и в telegram-каналах.