В Тюмени утром похолодает до минус 23 градусов: стоит ли ждать актировки

Мороз до минус 23 градусов не стал причиной отмены занятий.
Учебные занятия для школьников первой смены в общеобразовательных учреждениях Тюмени 16 декабря проводятся в штатном режиме и по климатическим условиям не отменяются. Об этом утром во вторник сообщил официальный telegram-канал администрации города Тюмени.
«Сегодня, 16 декабря, учебные занятия для учащихся 1-й смены в общеобразовательных учреждениях Тюмени по климатическим условиям не отменяются», — говорится в сообщении. На данный момент метеообстановка не требует приостановки учебного процесса и позволяет организовать дорогу детей в школы.
По данным сервиса «Гисметео», на утро вторника, 16 декабра, температура воздуха в Тюмени составляет минус 19 градусов. К восьми утра столбик термометра опустится до минус 23 градусов. Днем синоптики обещают минус 15.
Ранее в Тюмени установились морозы: ночью температура опускалась до минус 23 градусов, в отдельных районах — до минус 39. В регионе действуют правила актированных дней: для учеников 1−4 классов занятия отменяют при минус 30 и ниже или минус 25 при сильном ветре, для 5−11 классов — при минус 40, а также при температуре ниже минус 35. Информацию об отмене уроков публикуют на сайте мэрии и в telegram-каналах.