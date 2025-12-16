В Новосибирске разработали ИИ-калькулятор для диагностики заболеваний кишечника

Разработчик Ирина Яковина пояснила: «Диагностические калькуляторы, использующие различные клинические и лабораторные показатели, позволяют определить форму и степень тяжести заболевания, оценить вероятность осложнений и уточнить долгосрочный прогноз. Это поможет врачам сформировать эффективный план лечения, выбрать подходящие лекарственные препараты, а также оценить необходимость хирургического вмешательства. Разработанный в НГТУ диагностический калькулятор предназначен для оценки формы и стадии воспалительных заболеваний кишечника. Полученный набор комбинированных моделей позволяет получать результат на основе совокупности метаболических профилей мембран эритроцитов и сыворотки крови».