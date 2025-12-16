Национальный центр «Россия» открылся в Красноярске

Национальные центры «Россия» создаются по поручению Президента в пяти регионах страны. После открытия первого филиала на Дальнем Востоке и сегодняшнего — в Красноярске, эстафету примет Ханты-Мансийск. В следующем году центры откроются в Рязани и Севастополе.