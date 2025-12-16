Национальный центр «Россия» открылся в Красноярске

В Красноярске открылся Национальный центр «Россия». Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.
Губернатор Михаил Котюков и генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова дали сегодня торжественный старт работе нового филиала центра в Красноярском крае. Уникальный комплекс, созданный по поручению Президента РФ Владимира Путина, уже принял первых посетителей.
Событие отметили на федеральном уровне. В режиме видеоконференции первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко зачитал приветственный адрес главы государства. В нём Президент выразил уверенность, что центр на живописной набережной Енисея станет точкой притяжения для делового и дружеского общения жителей и гостей региона.
В церемонии открытия приняли участие высокопоставленные гости, включая представителей Администрации Президента, полномочного представителя в СФО, глав регионов, законодательной и исполнительной власти края, официальных лиц иностранных государств, а также участников СВО с семьями.
Центр начал работу с первых экскурсий. Гости, включая губернатора и гендиректора НЦ, ознакомились с масштабной выставочной зоной, отражающей природный, культурный, исторический и промышленный потенциал Сибири. Среди тематических локаций — «Первый импульс», «Сердце системы», «Музей тепла», зона семейных ценностей с 120 портретами семей края и «Герои России» с биографиями земляков. Центральным экспонатом стал 16-метровый макет Красноярского края.
«Это пространство о нашей большой и малой родине. Здесь каждый почувствует гордость за свою страну», — поделилась впечатлениями Наталья Виртуозова.
Помимо выставки, в комплексе открыты зона культурно-деловых событий с конференц-залами и пресс-центром, гастрономические ряды с сибирской кухней, универмаг «Россия», кинотеатр и театральная сцена.
В рамках церемонии Красноярскому краю был передан символический знак проекта — стилизованная буква «О» с изображением двух хариусов, олицетворяющих Енисей.
Национальные центры «Россия» создаются по поручению Президента в пяти регионах страны. После открытия первого филиала на Дальнем Востоке и сегодняшнего — в Красноярске, эстафету примет Ханты-Мансийск. В следующем году центры откроются в Рязани и Севастополе.
Ранее сообщалось о том, что на этой неделе в Красноярске утвердят кандидатов на выборы мэра.