Россиянам рассказали, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год

Перерасчёт доступен, если собственник или проживающий отсутствует в квартире не менее пяти дней подряд. Эта мера особенно востребована во время новогодних праздников, когда многие уезжают отдыхать. Право на перерасчёт закреплено в правилах предоставления коммунальных услуг.