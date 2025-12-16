Россиянам рассказали, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил РИА Новости о возможности перерасчёта платы за коммунальные услуги для жителей РФ.
Перерасчёт доступен, если собственник или проживающий отсутствует в квартире не менее пяти дней подряд. Эта мера особенно востребована во время новогодних праздников, когда многие уезжают отдыхать. Право на перерасчёт закреплено в правилах предоставления коммунальных услуг.
Действие распространяется на услуги, рассчитываемые по нормативу без приборов учёта: холодная вода, горячая вода, водоотведение, газ. При этом перерасчёт по отоплению не производится.
Для получения перерасчёта необходимо заранее уведомить управляющую компанию (УК) или ресурсоснабжающую организацию (РСО) о планируемом отсутствии. Если предупредить заранее не удалось — предоставить подтверждающие документы после возвращения (билеты, гостиничные чеки, командировочные удостоверения).
Перерасчёт выполняется для каждого проживающего при подтверждении факта отсутствия. УК обязана провести перерасчёт в течение пяти рабочих дней с момента обращения. В случае отказа потребитель вправе обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию или в суд.
Ранее сообщалось, что если в квартире или подъезде холодно, жильцы могут потребовать пересчитать плату за отопление. Главное условие — зафиксировать проблему в официальном документе. Стандартная температура в квартирах составляет 18−20 градусов, а в подъездах — минимум 16 градусов тепла.