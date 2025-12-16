Ричмонд
Путин и Якушев обсудили поддержку участников СВО и планы «Единой России»

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым. Об этом стало известно в понедельник, 15 декабря.

Основными темами обсуждения стали поддержка участников специальной военной операции на Украине и планы партии на предстоящие выборы. Якушев сообщил, что «Единая Россия» продолжает доставлять гуманитарную помощь в зону СВО, а также активно привлекает в свои ряды ветеранов — по итогам осенних выборов мандаты получили 890 участников спецоперации.

Секретарь генсовета также назвал главной задачей партии на 2026 год подготовку к единому дню голосования, для чего будет разработана новая «Народная программа 2.0». Съезд «Единой России» в 2025 году проводиться не будет, он пройдет в два этапа в 2026 году перед выборами в Государственную думу, передает РИА Новости.

Кроме того, стало известно, что число обращений граждан на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15 декабря превысило 1,3 миллиона. Наибольшее количество обращений поступило по темам «Социальная политика», «Инфраструктура», «Государство и общество» и «Жилье».

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше