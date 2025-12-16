«Омичка» вырвала победу у Енисея в пятипартийной битве

В Омске завершился напряженный матч женской Суперлиги. Местная «Омичка» в пяти партиях одолела красноярский «Енисей» в рамках первого тура второго круга чемпионата. Об этом сообщили 15 декабря в минспорта региона.
Игра началась с уверенной победы хозяек. Подопечные Александра Кошкина контролировали ход первой партии и взяли ее со счетом 25:17. Второй сет оказался куда более драматичным. Омичкам пришлось отыгрываться, а при счете 19:19 гости совершили рывок и вышли на сет-бол. Ключевым стал успешный видеопросмотр, взятый главным тренером «Омички». Это не позволило «Енисею» завершить партию, и хозяева поля, в свою очередь, совершили победный рывок: 27:25.
Красноярки не сдались. Весомый вклад в их игру внесли доигровщицы Мазина и Костина, а либеро Яна Даций показала феноменальную игру в защите. «Енисей» уверенно взял две следующие партии — 25:22 и 25:19, сравняв счет в матче и переведя его в решающий пятый сет.
Финальная партия осталась за омской командой. Стартовый рывок 4:0 задал тон, а центральные блокирующие Виктория Велисевич и Ксения Дьяченко вместе с диагональной Зариной Воситовой обеспечили команде преимущество в 10 очков, которое и привело к общей победе.
