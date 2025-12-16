«Омичка» вырвала победу у Енисея в пятипартийной битве

Игра началась с уверенной победы хозяек. Подопечные Александра Кошкина контролировали ход первой партии и взяли ее со счетом 25:17. Второй сет оказался куда более драматичным. Омичкам пришлось отыгрываться, а при счете 19:19 гости совершили рывок и вышли на сет-бол. Ключевым стал успешный видеопросмотр, взятый главным тренером «Омички». Это не позволило «Енисею» завершить партию, и хозяева поля, в свою очередь, совершили победный рывок: 27:25.