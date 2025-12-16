В Госдуме предложили радикальное решение по ценам на общественный транспорт

Мораторий на повышение тарифов снизило бы налоговую нагрузку на добросовестных перевозчиков, заявил Миронов.
В Госдуме предложили установить временный мораторий на повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Письмо с такой инициативой было направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина от председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Это следует из текста обращения.
«Обоснованным видится установление на федеральном уровне временного моратория на повышение тарифов на проезд в городском и пригородном общественном транспорте, по крайней мере в течение ближайшего календарного года», — указано в документе. Его приводит ТАСС.
По словам Миронова, эти изменения помогли бы снизить налоговую нагрузку на «добросовестных перевозчиков». Помимо этого, решение обеспечило бы им дополнительные стимулы для сохранения действующих тарифов и одновременно позволило бы направить высвобожденные средства на обновление подвижного состава и повышение качества предоставляемых услуг.
Сергей Миронов уже выступал с инициативой ввести временный мораторий на рост цен на продукты питания и напитки в период с 1 декабря по 10 января, чтобы поддержать граждан на фоне удорожания продовольствия в 2025 году и падения спроса. Об этом сообщал телеканал RT.