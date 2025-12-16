Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили радикальное решение по ценам на общественный транспорт

В Госдуме предложили установить временный мораторий на повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Письмо с такой инициативой было направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина от председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Это следует из текста обращения.

Мораторий на повышение тарифов снизило бы налоговую нагрузку на добросовестных перевозчиков, заявил Миронов.

В Госдуме предложили установить временный мораторий на повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Письмо с такой инициативой было направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина от председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Это следует из текста обращения.

«Обоснованным видится установление на федеральном уровне временного моратория на повышение тарифов на проезд в городском и пригородном общественном транспорте, по крайней мере в течение ближайшего календарного года», — указано в документе. Его приводит ТАСС.

По словам Миронова, эти изменения помогли бы снизить налоговую нагрузку на «добросовестных перевозчиков». Помимо этого, решение обеспечило бы им дополнительные стимулы для сохранения действующих тарифов и одновременно позволило бы направить высвобожденные средства на обновление подвижного состава и повышение качества предоставляемых услуг.

Сергей Миронов уже выступал с инициативой ввести временный мораторий на рост цен на продукты питания и напитки в период с 1 декабря по 10 января, чтобы поддержать граждан на фоне удорожания продовольствия в 2025 году и падения спроса. Об этом сообщал телеканал RT.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше