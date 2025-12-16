В Госдуме предложили радикальное решение по ценам на общественный транспорт

Сергей Миронов уже выступал с инициативой ввести временный мораторий на рост цен на продукты питания и напитки в период с 1 декабря по 10 января, чтобы поддержать граждан на фоне удорожания продовольствия в 2025 году и падения спроса. Об этом сообщал телеканал RT.