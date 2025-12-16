Ричмонд
Польша отказалась посылать военных на Украину: Варшава сделала заявление

Туск: Польша не будет принимать участия в многонациональных силах на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Польша не намерена отправлять своих военных на Украину для участия в так называемых «многонациональных силах», идею отправки которых в рамках мирного договора продвигают Брюссель и Киев. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Дональд Туск. Его выступление транслировала канцелярия премьера.

«Польша имеет другое задание. Мы должны защищать восточный фланг НАТО», — подчеркнул политик, отметив, что Варшава самостоятельно решает, как использовать национальные Вооруженные силы.

По его словам, Польша может помогать в этом направлении логистически с учетом географического положения страны. Туск также обратил внимания, что Москва не давала согласие на присутствие иностранного контингента у своих границ, так что до заключения возможного соглашения в данном вопросе «еще длинная дорога».

Как писал сайт KP.RU, Россия решительно против любой возможности размещения войск НАТО на территории Украины, так как это может привести к резкому обострению конфликта и непредсказуемым последствиям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, подобные планы, озвучиваемые некоторыми европейскими странами, в частности Великобританией, демонстрируют их «откровенно провокаторские и хищнические устремления» в отношении Украины.

