КХЛ назвала тренерский штаб для Матче звезд в Екатеринбурге

В сообщении уточняется, что Андрей Разин работает в магнитогорском «Металлурге» третий сезон и в 2024 году завоевал с клубом Кубок Гагарина. Ранее он также возглавлял «Автомобилист», «Югру», «Адмирал» и «Северсталь». Матч Звезд пройдет 7−8 февраля 2026 года на «УГМК Арене» и будет включать в себя мастер-шоу, конкурсы и финальные игры.