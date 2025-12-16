КХЛ назвала тренерский штаб для Матче звезд в Екатеринбурге

КХЛ назвала тренерский штаб для матча на Урале.
Главными тренерами команды KHL Ural Stars на предстоящем Матче Звезд КХЛ в Екатеринбурге станут Андрей Разин и Николай Заварухин. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
«Андрей Разин и Николай Заварухин — тренеры KHL Ural Stars на Фонбет Матче Звезд 2026. Для Разина предстоящий Фонбет Матч Звезд КХЛ станет вторым в карьере — ранее он возглавлял команду дивизиона Харламова на звездном уик-энде в Санкт-Петербурге в 2023 году», — сообщила пресс-служба КХЛ.
В сообщении уточняется, что Андрей Разин работает в магнитогорском «Металлурге» третий сезон и в 2024 году завоевал с клубом Кубок Гагарина. Ранее он также возглавлял «Автомобилист», «Югру», «Адмирал» и «Северсталь». Матч Звезд пройдет 7−8 февраля 2026 года на «УГМК Арене» и будет включать в себя мастер-шоу, конкурсы и финальные игры.