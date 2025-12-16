Врач рассказала, где в РФ больше всего случаев заражения гонконгским гриппом

Гонконгский штамм вируса гриппа H3N2 чаще всего выявляется на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.
По словам эксперта, на данный момент это преобладающий штамм среди обследованных пациентов в этих регионах. Врач отметила, что специалисты активно изучают эффективность российской вакцины против недавно обнаруженного подтипа H3N2-K.
Впервые с этим штаммом человечество столкнулось в 1968 году, когда он вызвал крупную пандемию, унесшую много жизней. С тех пор, благодаря накоплению коллективного иммунитета, гонконгский грипп перестал носить пандемический характер и циркулирует как сезонный вирус, не приводя к масштабным эпидемическим катастрофам. Вахрушева призвала не драматизировать ситуацию, напомнив об истории эпидемий прошлого столетия, передает РИА Новости.
Какие симптомы характерны для гонконгского гриппа, насколько он опасен и может ли привести к летальному исходу, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.