Врач рассказала, где в РФ больше всего случаев заражения гонконгским гриппом

Впервые с этим штаммом человечество столкнулось в 1968 году, когда он вызвал крупную пандемию, унесшую много жизней. С тех пор, благодаря накоплению коллективного иммунитета, гонконгский грипп перестал носить пандемический характер и циркулирует как сезонный вирус, не приводя к масштабным эпидемическим катастрофам. Вахрушева призвала не драматизировать ситуацию, напомнив об истории эпидемий прошлого столетия, передает РИА Новости.