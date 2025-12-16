Импортные лекарства могут пропасть из новосибирских аптек

В ближайшие годы в Новосибирской области, а также в других регионах страны, начнётся планомерное замещение импортных лекарственных препаратов отечественными аналогами. Эти положения закреплены в Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации до 2030 года, документ которой был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
В Стратегии подчёркивается, что зависимость от иностранного сырья и комплектующих при производстве лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий — это одна из угроз национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан.
«Увеличение до 90 процентов доли лекарственных препаратов для медицинского применения, произведённых в Российской Федерации (в натуральном выражении), в общем объёме лекарственных препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — говорится в документе.