Орбан: ЕС хочет конфисковать активы РФ, опасаясь краха правительств

Он пояснил, что поскольку деньги уже израсходованы, требуется найти способ оправдать эти траты без дополнительного увеличения налоговой нагрузки для граждан. Орбан отметил, что западные лидеры ранее обещали своим избирателям, что поддержка конфликта не обойдётся им в «ни копейки». Эти обещания, по его словам, были широко распространены в СМИ, и народы таких стран, как Германия, Португалия, Испания, Италия и Франция, поверили своим властям.