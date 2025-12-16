Лидеры стран Евросоюза, которые потратили на поддержку Украины более €100 млрд, пытаются компенсировать эти расходы за счёт конфискации российских активов. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, этот шаг Брюсселю необходим, чтобы избежать экономических проблем и политического краха некоторых правительств.
Он пояснил, что поскольку деньги уже израсходованы, требуется найти способ оправдать эти траты без дополнительного увеличения налоговой нагрузки для граждан. Орбан отметил, что западные лидеры ранее обещали своим избирателям, что поддержка конфликта не обойдётся им в «ни копейки». Эти обещания, по его словам, были широко распространены в СМИ, и народы таких стран, как Германия, Португалия, Испания, Италия и Франция, поверили своим властям.
Однако вскоре выяснилось, что план использовать российские активы беспрепятственно потерпел неудачу, и теперь правительства столкнутся с необходимостью оплачивать все расходы, связанные с помощью Киеву. Таким образом, по его словам, вопрос конфискации ресурсов РФ остаётся ключевым для стабилизации финансов в ряде европейских стран.
Ранее вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что активы РФ якобы в какой-то момент «придется направить на нужды Украины».
До этого сообщалось, что ЕС хочет в ускоренном режиме одобрить новый закон о бессрочной блокировке активов РФ, чтобы обойти вето Венгрии на продление антироссийских санкций.
Москва выступает категорические против, предупреждая всю Европу, что последует жесткий ответ в случае реализации плана. При этом глава Euroclear Валери Урбен недавно отмечала, что ЕК не имеет права отдавать средства РФ Украине.