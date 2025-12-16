Четвертый мост в Новосибирске может получить историческое название «Новониколаевский»

Четвёртый мост в Новосибирске предложили назвать Новониколаевским. С такой инициативой руководство группы «ВИС» выступило во время встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, однако окончательное решение по наименованию объекта пока не утверждено.
Об этом сообщило издание РБК Новосибирск со ссылкой на генерального директора группы «ВИС» Сергея Юдина. По его словам, это название отсылает к историческому имени города, а также соответствует форме пилона моста, напоминающего букву «Н».
Движение по новому мосту было открыто в ночь на 16 декабря. Сооружение имеет три съезда на правом берегу и семь — на левом. Общая протяжённость транспортной магистрали составляет 5,1 км, что делает объект одним из крупнейших вантовых мостов в России.
Конструкцию удерживает система из 70 вантов. Расчётная сейсмостойкость моста достигает 7 баллов. Высота его пилона составляет 114 метров, что позволяет назвать сооружение вторым по высоте в городе. В перспективе рядом с мостом планируется возвести самую большую в стране трамвайную эстакаду.