Четвертый мост в Новосибирске может получить историческое название «Новониколаевский»

Движение по новому мосту было открыто в ночь на 16 декабря. Сооружение имеет три съезда на правом берегу и семь — на левом. Общая протяжённость транспортной магистрали составляет 5,1 км, что делает объект одним из крупнейших вантовых мостов в России.