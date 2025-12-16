Актер театра Александр Дроздов скончался в Новосибирске

Умер актер театра «Красный факел», ведущий мастер сцены Александр Дроздов. Он ушел из жизни 15 декабря. Об этом сообщили в группе театра в соцсети «ВКонтакте».
— Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Александра Дроздова. В нашей памяти он навсегда останется многогранным актером, влюбленным в театр, тонким, щедрым и бесконечно талантливым, — говорится в сообщении.
Большую часть своей жизни Дроздов посвятил творчеству — в марте 2025 года он отметил 40-летие творческой деятельности. При этом ее большая часть пришлась на работу в «Красном факеле», в труппу театра он вошел в 1998 году.
Прощание с Александром пройдет в фойе театра «Красный факел» 17 декабря с 12:00 до 13:00. Актера похоронят на Заельцовском кладбище.