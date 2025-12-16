На новогодних площадках Красноярска установят теплые туалеты

Мобильные кабины установят там, где будут работать елочные городки, но нет стационарных санитарных объектов.
Так, теплые туалеты разместят в сквере Серебряном, парке имени Гагарина, Майпарке и на площади Свердлова. Всего появится шесть кабин, которые будут регулярно обслуживаться. Установка и подключение начнутся уже на этой неделе.
Бесплатные туалеты будут работать с момента открытия елочных городков и до окончания официальных новогодних каникул — до 11 января.
В мэрии напомнили, что на территориях, где проходят праздничные мероприятия, уже действуют 28 стационарных туалетов.