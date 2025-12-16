Ричмонд
На новогодних площадках Красноярска установят теплые туалеты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Этой зимой на время работы районных новогодних локаций в городе появятся дополнительные теплые туалеты.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Мобильные кабины установят там, где будут работать елочные городки, но нет стационарных санитарных объектов.

Так, теплые туалеты разместят в сквере Серебряном, парке имени Гагарина, Майпарке и на площади Свердлова. Всего появится шесть кабин, которые будут регулярно обслуживаться. Установка и подключение начнутся уже на этой неделе.

Бесплатные туалеты будут работать с момента открытия елочных городков и до окончания официальных новогодних каникул — до 11 января.

В мэрии напомнили, что на территориях, где проходят праздничные мероприятия, уже действуют 28 стационарных туалетов.