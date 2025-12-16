Новогодний стол с заботой о здоровье: диетолог назвала полезные блюда

Многие не представляют новогодний стол без оливье, селедки под шубой или крабового салата. Однако для тех, кто хочет совместить праздник с заботой о здоровье, есть альтернативы. Врач-эндокринолог, диетолог Елена Чуракина рассказала KP.RU, что полезное можно включить в меню.
«Некоторые традиционные блюда русской кухни полезны для пищеварения благодаря правильному сочетанию продуктов в составе. К ним относятся винегрет и холодец», — отметила медик.
По ее словам, первое блюдо является низкокалорийным, но при этом сытным и служит источником клетчатки и витаминов, а холодец из говядины и свинины содержит много витамина А, легкоусвояемого белка и витаминов группы В.
Для десерта Чуракина порекомендовала фруктовый салат с манго, бананом и мандаринами. Он станет здоровой альтернативой сладкому и насытит организм минералами. Заправить можно натуральным греческим несладким йогуртом — он малокалорийный, не создаст тяжести в желудке.
Ранее диетолог Софья Кованова рассказала, как сделать оливье на новогоднем столе полезнее. Она посоветовала добавить в главный новогодний салат авокадо.