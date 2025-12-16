Новогодний стол с заботой о здоровье: диетолог назвала полезные блюда

Многие не представляют новогодний стол без оливье, селедки под шубой или крабового салата. Однако для тех, кто хочет совместить праздник с заботой о здоровье, есть альтернативы. Врач-эндокринолог, диетолог Елена Чуракина рассказала KP.RU, что полезное можно включить в меню.