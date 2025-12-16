В Омской области задержали партию овощей из Киргизии из-за нарушений

Груз включал пекинскую и краснокочанную капусту, редьку, морковь и репу, которые следовали из Республики Кыргызстан. При проверке документов было установлено, что фитосанитарный сертификат не содержал данных о целой тонне краснокочанной капусты, которая фактически находилась в автомобиле. Это нарушение создало реальный риск ввоза карантинных вредителей.