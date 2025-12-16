В Омской области задержали партию овощей из Киргизии из-за нарушений

Крупная партия овощей из Киргизии была задержана в Омской области из-за недействительного фитосанитарного сертификата. Как сообщает региональный Россельхознадзор, инспекторы совместно с таможенниками не пропустили 21 тонну продукции через пункт пропуска.
Груз включал пекинскую и краснокочанную капусту, редьку, морковь и репу, которые следовали из Республики Кыргызстан. При проверке документов было установлено, что фитосанитарный сертификат не содержал данных о целой тонне краснокочанной капусты, которая фактически находилась в автомобиле. Это нарушение создало реальный риск ввоза карантинных вредителей.
В соответствии со статьей 10.2 КоАП РФ перевозчик был привлечён к административной ответственности. Весь груз, включая «неучтённую» капусту, под контролем инспекторов был возвращён на территорию Казахстана.
С начала 2025 года сотрудники омского Россельхознадзора уже пресекли попытки незаконного ввоза 34 партий растительной продукции общим весом более 480 тонн.