Стармер: Коалиция готова разместить войска на Украине после прекращения огня

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. Об этом стало известно в понедельник, 15 декабря.

По словам Стармера, в рамках коалиции с лидерами стран был проведен политический процесс. Он отметил, что военные ведомства получили задание разработать планы для обороны в воздухе, на море, на суше, а также для наращивания возможностей самой Украины.

— Так что теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше, — цитирует британского премьера РИА Новости.

Ранее стало известно, что лидеры Европейского союза по итогам встречи в Берлине предложили создать многонациональные силы для Украины в рамках будущих гарантий безопасности.

Переговоры делегаций Украины и США в Берлине завершились 15 декабря спустя два часа. Киев на этой встрече представляли президент Владимир Зеленский, главы совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и МИД Андрей Сибига, а Вашингтон — спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.

