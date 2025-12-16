Энергоаварию, частично обесточившую два муниципалитета Приморья, ликвидировали ночью

Как информирует министерство энергетики региона, в 0:27 были запитаны потребители Надеждинского района, 18 тысяч человек, а в 00:58 по ВЛ 110 Западная-Кипарисово-Раздольное-1 включены потребители Хасанского района. В течение вечера 15 декабря была восстановлена работа подстанций «Кипарисово» «Раздольное-1», «Оленевод», «Силикатная», «Пушкинская» и «Давыдовка». В аварийно-восстановительных работах задействовали 12 человек, пять бригад и семь единиц техники.
Две линии электропередачи отключились вечером 15 декабря, что привело к остановке работы подстанций в двух муниципалитетах. Аварию зафиксировали в ДРСК в 18:47. Причиной аварии называют неосторожные действия крановщика — строительная машина оборвала линию, водитель крана с места происшествия сбежал. Работы проводились без согласования с сетевой организацией. Наезд тяжёлой техники на линию произошёл ещё днём, потребителей подключили по ремонтной схеме, но она не помогла избежать массового отключения вечером. В процессе аварийных работ было выявлено повреждение на подстанции в Раздольном.
Напоминаем, что изначально сообщалось о двух авариях — одна в Надеждинском районе, а другая на Артёмовской ТЭЦ, что якобы привело к снижению напряжения для потребителей Артёмовского городского округа. Информацию об аварии на ТЭЦ опубликовала мэрия. Откуда официальный источник получил недостоверную информацию — неизвестно. Из канала городской администрации новость была оперативно удалена.
С аварией разбирается прокуратура. Надзорное ведомство оценит обслуживание электрических сетей, причины возникновения аварии и своевременность устранения её последствий. Проводится процессуальная проверка по факту повреждения линии. Будет ли прокуратура разбираться с дезинформацией жителей Артёмовского городского округа о снижении напряжения на сутки, пока не сообщается.