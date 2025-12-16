Энергоаварию, частично обесточившую два муниципалитета Приморья, ликвидировали ночью

Две линии электропередачи отключились вечером 15 декабря, что привело к остановке работы подстанций в двух муниципалитетах. Аварию зафиксировали в ДРСК в 18:47. Причиной аварии называют неосторожные действия крановщика — строительная машина оборвала линию, водитель крана с места происшествия сбежал. Работы проводились без согласования с сетевой организацией. Наезд тяжёлой техники на линию произошёл ещё днём, потребителей подключили по ремонтной схеме, но она не помогла избежать массового отключения вечером. В процессе аварийных работ было выявлено повреждение на подстанции в Раздольном.