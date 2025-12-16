Как в Иркутске награждали лучшие семьи города

20
В этом году конкурс прошел в два этапа: сначала в административных округах, а затем на городском уровне, где участники представили творческие визитные карточки. В финал вышли 12 семей, показавших лучшие результаты номинациях.
Подвели итоги ежегодного городского конкурса «Почетная семья Иркутска», который проводится с 1998 года.
В этом году конкурс прошел в два этапа: сначала в административных округах, а затем на городском уровне, где участники представили творческие визитные карточки. В финал вышли 12 семей, показавших лучшие результаты номинациях.