Софии и Михаилы лидируют среди новорожденных омичей

В середине декабря портал «Реестр ЗАГС» опубликовал обновленные данные. Представлены самые популярные и редкие имена, которые жители Омской области давали детям в 2025 году. Традиционные варианты сохранили первые позиции.
Согласно статистике, чаще всего младенцев-девочек в регионе называли София — это имя получили 263 ребенка. В пятерку лидеров также вошли Ева (255), Анна (245), Василиса (226) и Варвара (207). Отметим, что имена София, Ева и Анна удерживают первенство уже несколько лет подряд.
Среди мальчиков чаще всего рождались Михаилы — 345 малышей. Затем следуют Артемы (295), Александры (277), Романы (238) и Матвеи (231). Михаил и Артем также не первый год являются именами-фаворитами у омских родителей.
«Информация о такой статистике на портале ЗАГС регулярно актуализируется и помогает отслеживать демографические и культурные тенденции в регионе», — подчеркнули в ведомстве.
Помимо распространенных вариантов, в регистре зафиксированы и уникальные. В 2025-м на свет появились Изабэла, Милослава, Леони, Жансу и Айнель. Среди мальчиков необычными стали имена Себастиан, Мухамаджон, Айдархан, Касым и Нурхан.