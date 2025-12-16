Софии и Михаилы лидируют среди новорожденных омичей

Согласно статистике, чаще всего младенцев-девочек в регионе называли София — это имя получили 263 ребенка. В пятерку лидеров также вошли Ева (255), Анна (245), Василиса (226) и Варвара (207). Отметим, что имена София, Ева и Анна удерживают первенство уже несколько лет подряд.