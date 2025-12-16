Врач назвала регионы РФ, где чаще всего выявляется гонконгский грипп

Специалист напомнила, что эта разновидность гриппа может вызвать пневмонию, миокардит, отит. Наиболее опасен гонконгский грипп для детей, особенно до пяти лет, и пожилых людей старше 65 лет, поскольку провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний.