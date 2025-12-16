Врач назвала регионы РФ, где чаще всего выявляется гонконгский грипп

В двух российских регионах отмечена максимальная частота выявления так называемого гонконгского гриппа, который является штаммом вируса H3N2. Об этом информирует кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.
«Гонконгский штамм вируса H3N2 является преобладающим среди исследованных пациентов, с максимальной частотой выявления на Дальнем Востоке и в Сибирском регионе», — сказала Вахрушева РИА Новости.
Врач подчеркнула, что впервые выявленный в 1968 году гонконгский грипп сейчас циркулирует в виде сезонного гриппа и не приводит к эпидемиологическим катастрофам.
Ранее вирусолог Протасова напомнила, что заражение гонконгским гриппом требует немедленного обращения к врачу, так как самолечение вируса может обернуться тяжелыми последствиями.
Специалист напомнила, что эта разновидность гриппа может вызвать пневмонию, миокардит, отит. Наиболее опасен гонконгский грипп для детей, особенно до пяти лет, и пожилых людей старше 65 лет, поскольку провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
