Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Кованова сказала, как быстро сбросить вес после новогодних каникул

Предстоящие новогодние праздники продлятся 12 дней. Диетолог Кованова рассказала, как не набрать лишний вес из-за постоянных застолий, а если все же набрали — как сбросить.

Источник: Аргументы и факты

Предстоящие новогодние праздники продлятся 12 дней. Диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru рассказала, как после череды праздничных ужинов быстро сбросить вес.

Специалист отметила, что чем раньше человек вернется к обычному, не праздничному, режиму питания, тем проще ему будет вернуть свой изначальный вес.

«Еда — это не единственный источник удовольствия, лучше получить удовольствие от общения с близкими людьми, сходить на каток или попробовать что-то новое для себя. Новый год — это время для изменений. Если все же переели в новогодние праздники, то быстро сбросить вес можно за счет устранения отеков. Вода уходит из организма, как правило, за 2−3 дня при возвращении к нормальному режиму», — пояснила диетолог.

Кованова предупредила, что один день переедания в новогодние праздники обернется тремя днями интенсивных отработок, а несколько дней — приведут к необходимости сгонять вес в течение недели, а то и больше.

Ранее диетолог Кованова сказала, как сделать оливье на новогоднем столе полезнее.