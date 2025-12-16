Диетолог Кованова сказала, как быстро сбросить вес после новогодних каникул

Предстоящие новогодние праздники продлятся 12 дней. Диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru рассказала, как после череды праздничных ужинов быстро сбросить вес.
Специалист отметила, что чем раньше человек вернется к обычному, не праздничному, режиму питания, тем проще ему будет вернуть свой изначальный вес.
«Еда — это не единственный источник удовольствия, лучше получить удовольствие от общения с близкими людьми, сходить на каток или попробовать что-то новое для себя. Новый год — это время для изменений. Если все же переели в новогодние праздники, то быстро сбросить вес можно за счет устранения отеков. Вода уходит из организма, как правило, за 2−3 дня при возвращении к нормальному режиму», — пояснила диетолог.
Кованова предупредила, что один день переедания в новогодние праздники обернется тремя днями интенсивных отработок, а несколько дней — приведут к необходимости сгонять вес в течение недели, а то и больше.
