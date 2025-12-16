Диетолог Кованова сказала, как быстро сбросить вес после новогодних каникул

«Еда — это не единственный источник удовольствия, лучше получить удовольствие от общения с близкими людьми, сходить на каток или попробовать что-то новое для себя. Новый год — это время для изменений. Если все же переели в новогодние праздники, то быстро сбросить вес можно за счет устранения отеков. Вода уходит из организма, как правило, за 2−3 дня при возвращении к нормальному режиму», — пояснила диетолог.