Президент Трамп подписал указ о признании фентанила оружием массового поражения

Президент США Дональд Трамп утвердил документ, в соответствии с которым синтетический опиоид фентанил получил статус оружия массового поражения. Объявление прозвучало в Овальном кабинете непосредственно перед тем, как глава государства поставил подпись под указом.
Напомним, фентанил — это синтетический опиоидный анальгетик, мощный обезболивающий препарат, который взаимодействует с опиоидными рецепторами в центральной нервной системе. Он был впервые синтезирован в 1959 году бельгийским химиком Полом Янссеном. По силе анальгезирующего (обезболивающего) действия фентанил в 100 раз превосходит морфин.
По словам Трампа, данная мера входит в комплекс мер, направленных на борьбу с распространением наркотиков, которые, как он подчеркнул, представляют серьёзную угрозу для страны.
В то же время издание The Washington Post ранее публиковало информацию, полученную от источников в американских госорганах. Согласно этим данным, объёмы наркотрафика из Венесуэлы не столь значительны, как это утверждается в контексте обоснования необходимости применения силовых методов противодействия наркоторговле.
Ранее Трамп заявил, что американцы будут убивать тех, кто привозит в США наркотики. Американский лидер дважды повторил слово «убивать» по отношению к наркопоставщикам.
Напомним, США регулярно уничтожают у берегов Венесуэлы суда и подводные лодки, на которых, предположительно, перевозятся партии запрещённых веществ. В частности, Трамп поделился с общественность видеозаписью одного из таких ударов.