Суд в Зиме обязал соседку заплатить за ущерб машине от слетевшей крыши

— 20 июля 2025 года во время сильного ветра на припаркованную во дворе машину упала часть крыши деревянной постройки (стайки), находившейся на участке соседки. Из-за этого было разбито лобовое стекло, появились вмятины и царапины на кузове. Соседка добровольно платить отказалась, — рассказывают в агентстве.