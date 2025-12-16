Суд в Зиме обязал соседку заплатить за ущерб машине от слетевшей крыши

Зиминский городской суд рассмотрел дело по иску местной жительницы к своей соседке. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона, женщина потребовала возместить ущерб, нанесенный ее автомобилю.
— 20 июля 2025 года во время сильного ветра на припаркованную во дворе машину упала часть крыши деревянной постройки (стайки), находившейся на участке соседки. Из-за этого было разбито лобовое стекло, появились вмятины и царапины на кузове. Соседка добровольно платить отказалась, — рассказывают в агентстве.
Позже выяснилось, что в тот день максимальная скорость ветра достигала 28 метров в секунду, но это не является чрезвычайным явлением. Судья пришел к выводу, что причиной падения кровли стало ненадлежащее содержание постройки.
В итоге с ответчицы взыскали более 350 тысяч рублей для возмещения материального ущерба и судебных расходов. Решение пока не вступило в законную силу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура вернула жительнице Зимы более млн рублей, украденных мошенниками.