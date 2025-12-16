Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирская «Сибирь» вернула в состав нападающего Максима Сушко

Хоккейный клуб «Сибирь» оформил обмен с нижнекамским «Нефтехимиком», в результате которого в новосибирскую команду вернулся нападающий Максим Сушко. Контракт с хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона, сообщили в пресс-службе клуба. «Нефтехимик» получил денежную компенсацию.

Источник: Сиб.фм

Хоккейный клуб «Сибирь» оформил обмен с нижнекамским «Нефтехимиком», в результате которого в новосибирскую команду вернулся нападающий Максим Сушко. Контракт с хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона, сообщили в пресс-службе клуба. «Нефтехимик» получил денежную компенсацию.

Для болельщиков «Сибири» Максим Сушко — хорошо знакомый игрок. В составе новосибирской команды он провёл 125 матчей и набрал 15 очков (7 шайб и 8 результативных передач).

Помимо «Сибири», нападающий выступал за московское и минское «Динамо», а также за «Нефтехимик». В этих клубах он сыграл 58 матчей, забросил 6 шайб и отдал 9 голевых передач.

В сезоне 2020/2021 Сушко дебютировал в НХЛ, проведя матчи за «Филадельфию Флайерз».