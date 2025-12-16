Новосибирская «Сибирь» вернула в состав нападающего Максима Сушко

Хоккейный клуб «Сибирь» оформил обмен с нижнекамским «Нефтехимиком», в результате которого в новосибирскую команду вернулся нападающий Максим Сушко. Контракт с хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона, сообщили в пресс-службе клуба. «Нефтехимик» получил денежную компенсацию.
Для болельщиков «Сибири» Максим Сушко — хорошо знакомый игрок. В составе новосибирской команды он провёл 125 матчей и набрал 15 очков (7 шайб и 8 результативных передач).
Помимо «Сибири», нападающий выступал за московское и минское «Динамо», а также за «Нефтехимик». В этих клубах он сыграл 58 матчей, забросил 6 шайб и отдал 9 голевых передач.
В сезоне 2020/2021 Сушко дебютировал в НХЛ, проведя матчи за «Филадельфию Флайерз».