Красноярцам рассказали, обязаны ли в аэропорту искать пассажира, опоздавшего на посадку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзор по Красноярскому краю поступил вопрос от пассажира, который не смог улететь в Москву из-за опоздания на посадку.

Источник: НИА Красноярск

Мужчина прошел регистрацию, сдал багаж и уснул в зале ожидания. Проснувшись, он обнаружил, что посадка уже завершилась. И хотя самолет еще находился в аэропорту, на борт его не допустили, а багаж сняли с рейса.

Как пояснили в ведомстве, действия авиакомпании в данном случае являются правомерными. Согласно Федеральным авиационным правилам, пассажир обязан прибыть к выходу на посадку не позднее времени ее окончания, указанного в посадочном талоне. При опоздании перевозчик вправе отказать в перевозке, а багаж пассажира подлежит снятию с воздушного судна.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что ни авиаперевозчик, ни аэропорт не обязаны разыскивать зарегистрированных пассажиров. Отсутствие таких действий со стороны сотрудников не нарушает действующее законодательство.

