Красноярцам рассказали, обязаны ли в аэропорту искать пассажира, опоздавшего на посадку

Мужчина прошел регистрацию, сдал багаж и уснул в зале ожидания. Проснувшись, он обнаружил, что посадка уже завершилась. И хотя самолет еще находился в аэропорту, на борт его не допустили, а багаж сняли с рейса.
Как пояснили в ведомстве, действия авиакомпании в данном случае являются правомерными. Согласно Федеральным авиационным правилам, пассажир обязан прибыть к выходу на посадку не позднее времени ее окончания, указанного в посадочном талоне. При опоздании перевозчик вправе отказать в перевозке, а багаж пассажира подлежит снятию с воздушного судна.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что ни авиаперевозчик, ни аэропорт не обязаны разыскивать зарегистрированных пассажиров. Отсутствие таких действий со стороны сотрудников не нарушает действующее законодательство.
