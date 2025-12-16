Военный беспилотник упал рядом с жилым домом в Польше

Военный разведывательный беспилотник упал на частной территории рядом с жилым домом в Польше во время учений. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщила радиостанция RMF FM.
Инцидент произошел в городе Леков Мазовецкого воеводства. По данным радиостанции, беспилотник не нанес повреждений зданиям, жертв и пострадавших нет. Причиной падения, предположительно, стал технический сбой в ходе военных маневров польской армии.
Сообщается, что на месте работают военные специалисты. Службы проверяют территорию и уточняют обстоятельства произошедшего.
24 октября военный беспилотник упал в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства в центральной Польше по причине потери связи.
В начале октября в гмине Плосница обнаружили еще один неопознанный беспилотный летательный аппарат. Беспилотник нашел комбайнер во время работ на кукурузном поле. На место происшествия прибыли представители военной жандармерии Эльблонга.
10 сентября польские военные применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».