Омичи выбирают Таиланд и Вьетнам для отдыха на новогодние праздники

В преддверии новогодних праздников омичи активно планируют свои каникулы, выбирая места для отдыха как за рубежом, так и в России. Согласно данным агрегатора туров Турвизор, лидерами среди новогодних направлений для жителей Омска стали Вьетнам, Россия и Таиланд.
Вьетнам стал абсолютным лидером по количеству бронирований среди омичей. Средний чек на поездку в эту страну составляет 230 086 ₽, а продолжительность отдыха — 9 ночей. Россия занимает второе место, с ценой тура в 87 596 ₽ и средней продолжительностью отдыха 6 ночей. Таиланд занимает третью позицию с чеком 288 811 ₽ за тур и 10 ночей отдыха. На Египет приходится 144 375 ₽ за тур, со средним сроком пребывания — 10 ночей.
Среди курортных направлений у омичей наибольшей популярностью пользуется Нячанг. Средний чек на путевку составляет 247 163 ₽, а продолжительность отдыха — восемь ночей. На втором месте — Санкт-Петербург, стоимость тура здесь составляет 99 727 ₽, а средний срок пребывания — семь ночей. Третье место занимает Пхукет, с чеком 313 847 ₽ и 10 ночами отдыха. Фантьет на четвёртой строчке рейтинга с ценой тура 195 932 ₽ и 10 ночами. Замыкает пятёрку Сочи — 63 335 ₽ за тур и четыре ночи отдыха.
Омичи продолжают предпочитать пляжный отдых в тёплых странах, особенно во Вьетнаме и Таиланде, где чаще выбирают длительные туры. Для тех, кто планирует новогоднее путешествие, эксперты советуют бронировать туры заранее, чтобы выбрать лучшие отели и сэкономить на стоимости.
Также стоит обратить внимание на продолжительность отдыха: в Таиланде и Вьетнаме предпочтение отдаётся более длительным турам, а в России — коротким поездкам, обычно от четырёх ночей.