Омичи выбирают Таиланд и Вьетнам для отдыха на новогодние праздники

Среди курортных направлений у омичей наибольшей популярностью пользуется Нячанг. Средний чек на путевку составляет 247 163 ₽, а продолжительность отдыха — восемь ночей. На втором месте — Санкт-Петербург, стоимость тура здесь составляет 99 727 ₽, а средний срок пребывания — семь ночей. Третье место занимает Пхукет, с чеком 313 847 ₽ и 10 ночами отдыха. Фантьет на четвёртой строчке рейтинга с ценой тура 195 932 ₽ и 10 ночами. Замыкает пятёрку Сочи — 63 335 ₽ за тур и четыре ночи отдыха.