В Новосибирской области разбитую спортивную машину выставили на торги за 1,4 млн

В Новосибирской области на торги выставили разбитую спортивную машину Subaru Impreza WRX STI. Начальная цена автомобиля превышает 1,48 млн рублей. Информация об этом появилась на платформе «ГИС Торги».
В описании лота указано, что машину выпустили в 2011 году, она находится в федеральной собственности, и на нее наложен запрет на регистрационные действия. Судя по фотографиям, автомобиль имеет повреждения в передней правой части кузова.
— Имущество продается в том виде, комплектности и состоянии, в каком оно есть. За скрытые дефекты имущества продавец ответственности не несет, — указано в карточке.
Уточняется, что автомобиль находится в селе Марусино.