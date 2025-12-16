Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области разбитую спортивную машину выставили на торги за 1,4 млн

Автомобиль находится в селе Марусино.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области на торги выставили разбитую спортивную машину Subaru Impreza WRX STI. Начальная цена автомобиля превышает 1,48 млн рублей. Информация об этом появилась на платформе «ГИС Торги».

В описании лота указано, что машину выпустили в 2011 году, она находится в федеральной собственности, и на нее наложен запрет на регистрационные действия. Судя по фотографиям, автомобиль имеет повреждения в передней правой части кузова.

— Имущество продается в том виде, комплектности и состоянии, в каком оно есть. За скрытые дефекты имущества продавец ответственности не несет, — указано в карточке.

Уточняется, что автомобиль находится в селе Марусино.