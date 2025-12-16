Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец избил знакомого и похитил телефон из-за долга в 5 тысяч рублей

46-летний житель Болотнинского района Новосибирской области приговорён к двум годам колонии общего режима за разбой, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

В марте этого года между ним и знакомым возник конфликт из-за долга в 5 тысяч рублей. Во время совместного распития алкоголя спор перерос в ссору: подсудимый нанес не менее пяти ударов по голове потерпевшего и потребовал отдать мобильный телефон.

После отказа мужчина продолжил избиение ногами по лицу и телу, затем вырвал телефон стоимостью около 12 тысяч рублей и ударил потерпевшего кулаком, после чего скрылся.

Болотнинский районный суд признал его виновным в разбое и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.