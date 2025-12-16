Новосибирец избил знакомого и похитил телефон из-за долга в 5 тысяч рублей

В марте этого года между ним и знакомым возник конфликт из-за долга в 5 тысяч рублей. Во время совместного распития алкоголя спор перерос в ссору: подсудимый нанес не менее пяти ударов по голове потерпевшего и потребовал отдать мобильный телефон.