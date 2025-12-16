Башкирский мед пользуется спросом в Сербии

Партия меда стала третьей с начала этого года, отгруженной из Башкирии на Балканы. Общий вес реализованного Сербии цветочного нектара составил 81,2 тонны.
Уфимское предприятие прошло экспортную сертификацию и включено в Реестр экспортёров в ФГИС «Цербер». До места назначения башкирский мед проследует автотранспортом транзитом через страны Евросоюза.
«Перед экспортом мед прошел лабораторные испытания в полном объеме и соответствует требованиям страны-импортера. На партию продукции выдан экспортный ветеринарный сертификат 5G в системе “Ecert”», — добавили в надзорном ведомстве.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.