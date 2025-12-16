Слово «лабубу» попало в российские словари неологизмов

Профессор Наталия Козловская, которая возглавляет кафедру русского языка в РГПУ имени А. И. Герцена, сообщила о включении слова «лабубу» в российские словари неологизмов. Информация об этом была опубликована агентством ТАСС.
По данным эксперта, в 2024 году зафиксировано первое появление слова «лабубу» в русской речи — оно уже присутствует в словаре новых слов.
Козловская уточнила, что слово «лабубу» вошло в очередной выпуск неологического ежегодника 2024 года, подготовленного Институтом лингвистических исследований. В издании серии «Новое в русской лексике», фиксирующем неологизмы текущего года, это слово действительно присутствует.
Кроме того, профессор отметила, что на сегодняшний день у слова «лабубу» ещё не сформировалось устойчивое ударение. Также пока не сложилась чёткая норма употребления по родам — слово используется и в мужском, и в женском роде.
Мехового монстрика — с зубастой улыбкой и ушами, как у эльфа — придумал китайский художник Казино Лунг еще в 2015 году. Лабубу — это героиня комиксов Лунга под названием The Monsters. И да, существо женского рода. Лабубу бывает разных цветов и, по легенде, обитает в магическом лесу. Создавая героиню, художник вдохновлялся скандинавскими сказками и мифами.