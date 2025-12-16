Стало известно, чем займётся Сычёв после ухода с поста омского ФК «Иртыш»

Экс-президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычёв рассказал, чем будет заниматься. Об итогах своей работы в Омске футболист рассказал в интервью спортивному изданию «Чемпионат».
Это был первый президентский опыт воспитанника омского футбола после завершения карьеры игрока. Омской командой он руководил два года.
Дмитрий Сычёв отметил, что в основном приходилось разгребать старые завалы. Приложены титанические усилия, чтобы показать, что у «Иртыша» прошлое, настоящее и будущее. Футбольная команда перестала ассоциироваться с негативными моментами. И он оставляет клуб в хорошем состоянии.
При этом экс-президент ФК «Иртыш» отметил, что со своей стороны готов дальше участвовать в жизни омского футбола и продолжать популяризировать родной город и край на федеральном уровне.
Дмитрий Сычёв не исключил, что ещё может сыграть на поле, отметил, что точно не видит себя тренером, но как управленец — вполне реальная история. Также футболист анонсировал возобновление записи подкаста с Денисом Казанским.