Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Каспийское море выпустили форель

В преддверии Дня Независимости мальков форели выпустили в Каспийское море, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В Каракиянском районе стартовал очередной этап развития морской аквакультуры, передает «24kz». На морском участке установлены садки диаметром более 120 метров, где рыба будет расти в естественной среде.

В морские садки запущено более 60 тыс. мальков. Сейчас, с учетом накопления, порядка 12 тонн рыбы уже находится в садках.

«Проект реализуется по поручению главы государства и открывает возможности для роста экономики, поддержки агросектора и создания новых рабочих мест», — говорится в репортаже.

Это первый масштабный проект морского фермерства в Казахстане и Центральной Азии. Уже в следующем году здесь планируют получить первые 300 тонн рыбы, а к 2029 году довести объемы производства до пяти тыс. тонн в год.

В начале декабря мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане, а 12 декабря спасать Каспий и Арал совместными усилиями предложил Токаев.