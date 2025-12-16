В Каспийское море выпустили форель

В Каракиянском районе стартовал очередной этап развития морской аквакультуры, передает «24kz». На морском участке установлены садки диаметром более 120 метров, где рыба будет расти в естественной среде.
В морские садки запущено более 60 тыс. мальков. Сейчас, с учетом накопления, порядка 12 тонн рыбы уже находится в садках.
«Проект реализуется по поручению главы государства и открывает возможности для роста экономики, поддержки агросектора и создания новых рабочих мест», — говорится в репортаже.
Это первый масштабный проект морского фермерства в Казахстане и Центральной Азии. Уже в следующем году здесь планируют получить первые 300 тонн рыбы, а к 2029 году довести объемы производства до пяти тыс. тонн в год.
В начале декабря мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане, а 12 декабря спасать Каспий и Арал совместными усилиями предложил Токаев.