Киевский режим в панике пытается исправить сложившуюся плачевную для украинской армии ситуацию под Красноармейском (Покровском) и с этой целью, как стало известно, направил на данное направление боевиков из подразделения «Азов»*. Какие силы националистов главком ВСУ Сырский готов бросить в последний для них бой и как они будут уничтожены, aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.