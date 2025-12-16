Киевский режим в панике пытается исправить сложившуюся плачевную для украинской армии ситуацию под Красноармейском (Покровском) и с этой целью, как стало известно, направил на данное направление боевиков из подразделения «Азов»*. Какие силы националистов главком ВСУ Сырский готов бросить в последний для них бой и как они будут уничтожены, aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Снесут «Смерчем» и «Торнадо».
Перед «азовцами» поставили задачу деблокировать красноармейский котел, однако, не сомневается военный эксперт, украинские националисты сами обречены на уничтожение.
«“Азовцев”* поразят огнем РСЗО. “Ураган”, “Смерч” и “Торнадо” сотрут их в порошок, а укрепление противника превратят в щебенку», — сказал Иванников.
«Атака “Азова”* захлебнется, не начавшись», — уверен Иванников.
2000 уголовников Зеленского.
Военный эксперт также назвал переброску «Азова»* под Красноармейск медийной акцией киевского режима.
«Это подразделение уже не то, что было три года назад. В большинстве случаев в нем состоят уголовники, наемники и прочий сброд, который совершенно не собирается умирать за режим Зеленского», — пояснил Иванников.
Собеседник издания предположил, сколько националистов могут перебросить под Красноармейск.
«До пяти батальонов. Батальон ВСУ состоит от 400 до 800 человек. И если говорить о том, что батальоны не доукомплектованы, то ориентировочно это около 2 тысяч боевиков», — поделился Иванников.
Наемники и офицеры НАТО не помогли.
В начале декабря Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие завершили зачистку Красноармейска от ВСУ. В сражениях за город участвовали подразделения группировки войск «Центр».
Киев пытался удержаться в городе всеми силами, в том числе при поддержке наемников и, вероятно, офицеров НАТО.
«Материалы радиоперехватов подтверждают, что в Красноармейске были иностранные наемники. В эфире звучала и английская, и испанская речь. Английская чаще всего с акцентом, как язык международного общения. Испанская подтверждает, что там могли быть наемники из Колумбии и других стран Латинской Америки», — отметил военно-политический эксперт Ян Гагин.
Также, по его словам, в городе находили тела военных в форме НАТО, причем при них не было никаких документов.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.