СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Филиппа Киркорова. Об этом стало известно во вторник, 15 декабря, из материалов украинских органов власти.
По данным базы розыска, сведения о Киркорове были добавлены еще 30 октября, передает РИА Новости.
28 октября СБУ заочно предъявила обвинение Филиппу Киркорову из-за выступлений в Крыму и Донецкой Народной Республике (ДНР). Артисту вменяют «неоднократное нарушение порядка въезда на территорию Украины». Киркоров регулярно участвовал в мероприятиях в регионах, которые Киев считает своими.
До этого украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, согласному которому против 119 российских деятелей культуры вводятся персональные санкции. В черный список попали артисты Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и другие исполнители и шоумены.
3 октября СБУ объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова. Торкунова включили в базу розыска в июне 2024 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и совершении преступления группой лиц.