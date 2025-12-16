СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова

3 октября СБУ объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова. Торкунова включили в базу розыска в июне 2024 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и совершении преступления группой лиц.