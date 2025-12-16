Госавтоинспекторы помогли рыбакам выбраться из снежного плена в Манском районе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Жержул. Женщина рассказала, что к ней обратились двое рыбаков с просьбой о помощи: их автомобиль застрял в лесу и не мог продолжить движение.