Госавтоинспекторы помогли рыбакам выбраться из снежного плена в Манском районе

Выяснилось, что водитель остался в машине, а пассажир был вынужден отправиться пешком за помощью в ближайший населенный пункт, находящийся примерно в восьми километрах от места происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции при содействии неравнодушного водителя вездехода, проезжавшего мимо, с помощью буксировочного троса успешно вытащили застрявший автомобиль на проезжую часть. После этого полицейские сопроводили рыбаков до автодороги «Саяны».
Поблагодарив инспекторов за оперативную помощь, мужчины благополучно продолжили свой путь.