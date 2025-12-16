Ричмонд
Госавтоинспекторы помогли рыбакам выбраться из снежного плена в Манском районе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Жержул. Женщина рассказала, что к ней обратились двое рыбаков с просьбой о помощи: их автомобиль застрял в лесу и не мог продолжить движение.

Источник: НИА Красноярск

На место происшествия выехали сотрудники ДПС. По прибытии они обнаружили, что автомобиль Renault Duster оказался заблокирован в глубоком снегу на таежной дороге, сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Выяснилось, что водитель остался в машине, а пассажир был вынужден отправиться пешком за помощью в ближайший населенный пункт, находящийся примерно в восьми километрах от места происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции при содействии неравнодушного водителя вездехода, проезжавшего мимо, с помощью буксировочного троса успешно вытащили застрявший автомобиль на проезжую часть. После этого полицейские сопроводили рыбаков до автодороги «Саяны».

Поблагодарив инспекторов за оперативную помощь, мужчины благополучно продолжили свой путь.