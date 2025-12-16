За петарды и фейерверки могут наказать штрафом до 20 тысяч рублей

«Есть определённые правила. Например, если это касается многоквартирных домов, то во дворе это делать нельзя. Это делать можно только на отведённой площадке, чтобы заряды не попадали в окна и балконы. Кроме того, поскольку запуск фейерверков — это явное превышение уровня шума по децибелам, необходимо соблюдать режим тишины, который устанавливают региональные законы», — объяснил эксперт.