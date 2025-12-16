За петарды и фейерверки могут наказать штрафом до 20 тысяч рублей

Запуск фейерверков в новогодние праздники может обернуться штрафом, отметил в беседе с aif.ru юрист Иван Соловьев.
«Есть определённые правила. Например, если это касается многоквартирных домов, то во дворе это делать нельзя. Это делать можно только на отведённой площадке, чтобы заряды не попадали в окна и балконы. Кроме того, поскольку запуск фейерверков — это явное превышение уровня шума по децибелам, необходимо соблюдать режим тишины, который устанавливают региональные законы», — объяснил эксперт.
Так, в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 07:00. Штраф за нарушение составит для граждан 1−2 тыс. руб., для юрлиц — от 40 до 80 тыс. руб.
Закон о тишине в Санкт-Петербурге запрещает шуметь с 22:00 до 08:00. Нарушителей ждет ждет штраф: граждан — до 5 тыс. руб., юрлиц — до 200 тыс. руб.
«Для новогодней ночи делают исключения, можно шуметь, запускать фейерверки и петарды. Но нужно уточнять по региональным законам, до какого времени это возможно. В ряде регионов ограничение до 3 ночи, в каких-то — до 5 утра», — уточнил юрист.
Соловьев обратил внимание на то, что при запуске фейерверков необходимо помнить о нормах пожарной безопасности.
«Если куда-то что-то попало, это нормы закона о пожарной безопасности предусматривают серьёзные штрафы. Для физических лиц сумма штрафа может составить и 15, и 20 тысяч. Поэтому необходимо быть осторожными с запуском фейерверков», — добавил собеседник издания.
