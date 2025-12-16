ГИБДД Омской области усилила контроль за грузовиками в рамках операции «Большегруз»

Ранее ГИБДД Омской области обнародовала тревожную статистику по нарушениям ПДД, в том числе по выезду на встречную полосу. На этот раз выявлено 76 нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения, из них — 20 фактов выезда в нарушение требований Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, 2 факта нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части и другие.