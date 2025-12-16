ГИБДД Омской области усилила контроль за грузовиками в рамках операции «Большегруз»

Сотрудники Госавтоинспекции Омской области проводят в понедельник, 16 декабря, профилактическое мероприятие «Большегруз». В рамках операции усилены проверки соблюдения требований при эксплуатации грузового транспорта и организации коммерческих перевозок.
Как напомнили в ведомстве, нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта влечет за собой административную ответственность:
— для водителей — штраф от 1 500 рублей,
— для должностных лиц, ответственных за перевозку, — от 15 до 22 тысяч рублей,
— для юридических лиц — от 150 тысяч рублей.
Ранее ГИБДД Омской области обнародовала тревожную статистику по нарушениям ПДД, в том числе по выезду на встречную полосу. На этот раз выявлено 76 нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения, из них — 20 фактов выезда в нарушение требований Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, 2 факта нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части и другие.