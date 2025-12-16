Субсидированные билеты из Хабаровска в Южно-Сахалинск раскупили за один день

Старт продаж субсидированных билетов до Москвы не вызвал ажиотажного спроса на данное направление у жителей Хабаровского края. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», дело в том, что проездные документы доступны только на рейсы, которые будут выполняться до конца зимнего расписания полётов — 29 марта 2026 года, что очень неудобно.
По словам представителя Российского союза туриндустрии в Хабаровском крае Валентины Асеевой, один из горячих сезонов для туристов, которые хотели бы посетить Москву, — новогодние праздники. Однако на этот период субсидированные «дальневосточные» билеты купить нельзя. Кроме того, чтобы успеть «застолбить» наиболее выгодные предложения, люди приобретают проездные документы заранее.
— Нельзя сказать, что субсидированные билеты до Москвы, которые поступили в продажу накануне, совсем не пользуются спросом — их покупают, хоть и не очень активно. Всё-таки сейчас основная масса людей ждёт появление в продаже предложений на летний сезон. Что касается новогодних праздников, все, кто хотел, заранее распланировали путешествие, — отметила Валентина Асеева.
Между тем не самая приятная ситуация сейчас складывается с некоторыми субсидированными рейсами внутри Дальнего Востока — речь идёт о направлении Хабаровск — Южно-Сахалинск и обратно. Напомним, что дешёвые билеты тут предусмотрены для льготных категорий граждан, таких как пенсионеры старше 60 лет, молодёжь до 23 лет, многодетные семьи, а также инвалиды. Билеты на остров они приобрести уже не могут.
— Южно-Сахалинск в последние годы является особенно популярным местом для отдыха, особенно в зимний период. Однако в этом году в продажу поступило какое-то мизерное количество льготных билетов. Сейчас в наличии их уже нет. Кроме того, наблюдается совершенно вопиющая ситуация с их бронированием через сайт «Аэрофлота», — сказала представитель Российского союза туриндустрии в Хабаровском крае.
Дело в том, что даже те, кто успел забронировать субсидированные билеты в Южно-Сахалинск, по пять дней ждут подтверждения брони и в итоге получают отказы. Им рекомендуют обратиться в авиакассы, но есть нюанс. Кроме того, что при покупке билетов таким образом приходится не только отстоять огромную очередь, но и заплатить сбор. При том, что стоимость дешёвого билета на остров составляет всего тысячу рублей, ещё столько же придётся отдать в кассе.
Напомним, что «Аэрофлот» начал реализацию субсидированных авиабилетов на 2026 год в рамках государственной программы поддержки авиаперевозок в понедельник, 15 декабря. Жители Хабаровского края смогут воспользоваться специальными ценами на рейсы в Москву, Магадан, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Красноярск, Новосибирск и обратно.