Субсидированные билеты из Хабаровска в Южно-Сахалинск раскупили за один день

Дело в том, что даже те, кто успел забронировать субсидированные билеты в Южно-Сахалинск, по пять дней ждут подтверждения брони и в итоге получают отказы. Им рекомендуют обратиться в авиакассы, но есть нюанс. Кроме того, что при покупке билетов таким образом приходится не только отстоять огромную очередь, но и заплатить сбор. При том, что стоимость дешёвого билета на остров составляет всего тысячу рублей, ещё столько же придётся отдать в кассе.