Выставка Брюллова в Третьяковке будет работать допоздна до 18 января

В Третьяковской галерее подвели итоги работы в 2025-м и рассказали о планах на будущий год.
Один из самых внушительных итогов — рекордный рост посещаемости музея. За 11 месяцев ГТГ посетили почти 3,3 млн человек. Это самый высокий показатель за последние 11 лет.
Полсотни выставок представила галерея в уходящем году. Значимыми были «1418 дней», проекты, посвященные Борису Кустодиеву и Александру Дейнеке. На прошлой неделе открылась удивительная в своей холодной красоте «Арктика. Полюс цвета», а завтра там же, в новом корпусе на Кадашёвской набережной, пройдет вернисаж выставки «Наследие эпохи. Михаил Савицкий».
Самым посещаемым проектом года стала ожидаемо выставка «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург» (170 произведений), которую уже посмотрели 430 тыс. зрителей. Она продлится до 18 января 2026 года, и со 2 января будет открыта до 23.00 — чтобы те, кто не смог выбраться в Третьяковку среди года, смогли сделать это в новогодние каникулы. К слову, для семей с детьми в эти дни будет создано праздничное настроение с участием Снегурочки. Да и на самой выставке предусмотрены специальные возможности для маленьких посетителей.
Из масштабных проектов будущего генеральный директор ГТГ Елена Проничева назвала создание межмузейного депозитарно-выставочного комплекса в Коммунарке (72 тыс. кв.м.) и подготовку к капремонту здания на Крымском валу. В следующем году выставок там будет уже меньше — техническое состояние здания оставляет желать лучшего, но постоянная экспозиция искусства ХХ века пока продолжит работу.
Во Владивостоке продолжается строительство филиала Третьяковки, а в Москве активно создаются музеи-мастерские Ильи Кабакова и Эрика Булатова, реставрируется Мемориальный дом Павла Корина.
2026 год для Третьяковской галереи юбилейный — ей исполнится 170 лет. А значит, событий будет много. И все они должны стать особыми. Руководством обещаны три десятка выставок в Москве и филиалах, в том числе «Виктор Борисов-Мусатов. Ускользающая красота», «Искусство пастели», совместная — с «Союзмультфильмом», который отмечает 90-летие, а также обещающая быть роскошной выставка «На языке цветов», которая представит во всей красе Коровина, Левитана, Врубеля, Грабаря, Кончаловского.