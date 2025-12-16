Выставка Брюллова в Третьяковке будет работать допоздна до 18 января

Самым посещаемым проектом года стала ожидаемо выставка «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург» (170 произведений), которую уже посмотрели 430 тыс. зрителей. Она продлится до 18 января 2026 года, и со 2 января будет открыта до 23.00 — чтобы те, кто не смог выбраться в Третьяковку среди года, смогли сделать это в новогодние каникулы. К слову, для семей с детьми в эти дни будет создано праздничное настроение с участием Снегурочки. Да и на самой выставке предусмотрены специальные возможности для маленьких посетителей.