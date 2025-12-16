В Омске закрывается шоурум MILIS

Два магазина сети расположены в ТК «Континент-2» и на улице Ленина рядом с Филармонией. Шоурум в «Континенте» будет работать ещё две недели до конца декабря, а затем останется только одна точка сети.
«Мы закрываем магазин в Континенте. Это было непростое решение для нас, но мы очень будем стараться сохранить тот ассортимент и цены дальше. С января мы будем всех ждать только по адресу Ленина, 31», — написали представители магазина в соцсетях.
Ранее сообщалось о закрытии ещё двух популярных в Омске шоурумов. До конца декабря на Красном пути, 14 проработает магазин ShopTop. О прекращении работы сообщили и представители сети шоурумов Mix Brend.