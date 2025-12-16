Ричмонд
В сети появились кадры горящего льда Байкала

Редкое природное явление засняли местные гиды в районе острова Ольхон.

Источник: Соцсети

IrkutskMedia, 16 декабря. В районе острова Ольхон на Байкале засняли редкое природное явление. Местные гиды обнаружили участок с высокой концентрацией метана и продемонстрировали его воспламенение. Видео опубликовано в тг-канале (18+) «Байкальский маяк».

В публикации отмечается, что газ выделяют бактерии, которые живут на дне озера. Летом метан улетучивается, а зимой копится подо льдом, просачиваясь через трещины и тонкие участки. При этом метановые пузыри часто замерзают колоннами, образуя причудливые узоры.