В сети появились кадры горящего льда Байкала

IrkutskMedia, 16 декабря. В районе острова Ольхон на Байкале засняли редкое природное явление. Местные гиды обнаружили участок с высокой концентрацией метана и продемонстрировали его воспламенение. Видео опубликовано в тг-канале (18+) «Байкальский маяк».
В публикации отмечается, что газ выделяют бактерии, которые живут на дне озера. Летом метан улетучивается, а зимой копится подо льдом, просачиваясь через трещины и тонкие участки. При этом метановые пузыри часто замерзают колоннами, образуя причудливые узоры.