В сети появились кадры горящего льда Байкала

В публикации отмечается, что газ выделяют бактерии, которые живут на дне озера. Летом метан улетучивается, а зимой копится подо льдом, просачиваясь через трещины и тонкие участки. При этом метановые пузыри часто замерзают колоннами, образуя причудливые узоры.