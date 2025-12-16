Борцы за лес на Змеинке из Владивостока направили третье обращение к президенту

"Уже третий год подряд мы записываем обращение на прямую линию (0+) Владимиру Владимировичу Путину. Мы верим в справедливость и надеемся, что на этот раз наши вопросы помогут решить по-настоящему. О чём мы просим? Всего две, но очень важные для нас вещи, — сказано в тг-канале территориального общественного самоуправления.