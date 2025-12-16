Борцы за лес на Змеинке из Владивостока направили третье обращение к президенту

Жители микрорайона Змеинка во Владивостоке в третий раз направили обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они просят сохранить лес от застройки и «разморозить» проект обещанного им детского сада. Об этом горожане написали в тг-канале ТОС «Наша Змеинка» (18+).
"Уже третий год подряд мы записываем обращение на прямую линию (0+) Владимиру Владимировичу Путину. Мы верим в справедливость и надеемся, что на этот раз наши вопросы помогут решить по-настоящему. О чём мы просим? Всего две, но очень важные для нас вещи, — сказано в тг-канале территориального общественного самоуправления.
Первое, о чём просят жители, — изменить статус участка, где находится Змеинский лес, на рекреационную зону и уберечь его от застройки, которая здесь запланирована. Вторая просьба — возобновить строительство детского сада на улице Зои Космодемьянской, 18. Участок давно выбран, но сейчас на нём остаётся лишь заброшенный фундамент, а возобновление работ переносится из года в год, отмечают активисты.
Борьба за лес.
Недавно правительство Приморья пообещало жителям сохранить дубовую рощу в районе Змеиной сопки во Владивостоке, тем самым исключив здесь возможность капитальной застройки. Казалось бы, после такого заявления активисты, которые долго боролись за судьбу многострадального леса, должны были вздохнуть с облегчением. Однако речь идет только об одной зоне возле одноименного картодрома, судьба самой сопки до сих пор остается туманной, отмечали активисты ТОС «Наша Змеинка».
Сегодня участок леса, за который идёт борьба, — не цельный массив, а 22 оформленных лота под жилую застройку. Именно на этой подготовленной под строительство земле разворачивается затяжной конфликт. Жители Змеинки отчаянно борются за сохранение последней крупной зеленой зоны в микрорайоне, а администрация города продолжает судиться за землю с застройщиком.
Управление муниципальной собственности (УМС) Владивостока проиграло уже два суда — в Арбитражном суде Приморского края в феврале 2025 года, а затем и в Пятом арбитражном апелляционном суде в мае. Целью исков было расторжение договора о комплексном освоении территории (КОТ) с ООО «Эко плюс» на участке в 13,5 гектаров с кадастровым номером 25:28:030005:4269, который сама же администрация передала застройщику в аренду в 2016 году.
Основанием для расторжения договора выступило то, что застройщик нарушил утверждённый график строительства. Однако суды изучили дело и вынесли вердикт: вина лежит на обеих сторонах. Если подрядчик срывал сроки, то городская администрация затягивала согласование проектной документации. После проигрыша администрации в суде первой инстанции вице-мэр Алексей Сухов, замещающий арестованного «земельного» зама Ляйфера, заявил о борьбе за сохранение леса на Змеинке.
Детсад-недострой.
Ситуация с детским садом — тоже непростая. Договор с предпринимателем, который начал стройку, был заключен в 2004 году. Спустя время работы прекратились, и сейчас на месте обещанного дошкольного учреждения — заброшенный фундамент. Летом 2024 года по инициативе мэрии были прекращены договорные отношения в виде аренды на земельный участок, и он вернулся в муниципальную собственность.
Следующим шагом мэрии стало исковое заявление в суд по возвращению права собственности на объект незавершенного строительства. Как заявлял в конце 2024 года замглавы администрации города Алексей Сухов, эта процедура небыстрая. Он также отметил, что после передачи объекта планируется строительство нового дошкольного учреждения, что создаст дополнительные места для детей в микрорайоне. Инициатива реализуется по поручению мэра города Константина Шестакова.