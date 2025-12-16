Жительница Норильска отсудила 12 тысяч рублей за отмененный концерт Петра Погадаева. За помощью горожанка обратилась в Роспотребнадзор по Красноярскому краю.
По словам потребительницы, в марте 2025 года она приобрела два электронных билета за шесть тысяч рублей. Мероприятие должно было состояться в комплексе «Синема Арт Холл», однако сначала концерт перенесли на апрель, а затем организатор и вовсе отменил его.
Женщина неоднократно пыталась вернуть деньги, но безрезультатно. После этого она решила обратиться к специалистам ведомства.
В итоге суд решил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу горожанки более 12 тысяч рублей, в том числе штраф в 4102 рубля. Решение уже вступило в законную силу.