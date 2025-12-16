Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Норильска отсудила 12 тысяч рублей за отмененный концерт

Решение уже вступило в законную силу.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Норильска отсудила 12 тысяч рублей за отмененный концерт Петра Погадаева. За помощью горожанка обратилась в Роспотребнадзор по Красноярскому краю.

По словам потребительницы, в марте 2025 года она приобрела два электронных билета за шесть тысяч рублей. Мероприятие должно было состояться в комплексе «Синема Арт Холл», однако сначала концерт перенесли на апрель, а затем организатор и вовсе отменил его.

Женщина неоднократно пыталась вернуть деньги, но безрезультатно. После этого она решила обратиться к специалистам ведомства.

В итоге суд решил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу горожанки более 12 тысяч рублей, в том числе штраф в 4102 рубля. Решение уже вступило в законную силу.