Жительница Норильска отсудила 12 тысяч рублей за отмененный концерт

По словам потребительницы, в марте 2025 года она приобрела два электронных билета за шесть тысяч рублей. Мероприятие должно было состояться в комплексе «Синема Арт Холл», однако сначала концерт перенесли на апрель, а затем организатор и вовсе отменил его.