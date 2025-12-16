Запущена продажа субсидированных билетов из Омска в восточный город

В рамках федеральной субсидии, предназначенной для льготных категорий граждан РФ, можно приобрести билеты на рейсы из Якутска, что в восточной Сибири, в различные города страны.
Согласно данным авиакомпании, полет до Омска обойдется в 4,5 тысячи рублей. Указанный тариф действует и в обратном направлении.
Приобрести билеты по специальному тарифу могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, или старше пенсионного возраста; инвалид I группы любого возраста и его сопровождающий; ребенок-инвалид и сопровождающий; члены многодетной семьи и некоторые другие категории пассажиров. В авиакомпании уточняют, что дети до 2 лет, следующие с пассажиром, могут лететь бесплатно без места; дети с 2 до 12 лет получают скидку 25%.